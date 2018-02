Heensch-Kuchen-Türmchen mit Birnenkompott und Rübenkraut-Soße

Buchweizen war in NRW einst ein Standardprodukt in vielen Küchen. Von Region zu Region hatte das Knöterichgewächs unterschiedliche Namen, je nach der örtlichen Mundart. Im oberbergischen Kreis hat man ihn zum Beispiel „Heensch“ genannt. Spitzenkoch Björn Freitag backt aus Buchweizen in WDR-Heimathäppchen-Manier fluffige Pfannkuchen und kreiert mit noch weiteren regionalen Spezialitäten ein süßes, aber auch deftiges Gericht. Autor: Anja Tanas