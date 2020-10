Grippeimpfung in der Apotheke

Servicezeit . . 03:21 Min. . Verfügbar bis 08.10.2021. WDR. Von Patricia Metz.

Eigentlich wäre es nur ein kleiner Pieks. Doch viele scheuen den Weg zum Arzt, um sich gegen Grippe impfen zu lassen. Ab Ende Oktober ist die Grippeschutzimpfung für einige Versicherte auch in der Apotheke möglich – erstmal nur in ausgewählten Städten in NRW. Grippeimpfung to go? Die Meinungen dazu sind geteilt.