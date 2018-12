Festlich köstlich - Weihnachtsmenü mit Björn Freitag & Gästen

Nachdem bereits Ende August das Weihnachtsgebäck Einzug in die Supermarktregale gehalten hat, geht es im Dezember mit großen Schritten auf Weihnachten zu. Spitzenkoch Björn Freitag lädt zusammen mit den Servicezeit-Moderatoren Yvonne Willicks und Dieter Könnes prominente Gäste zum gemeinsamen Herantasten an das Weihnachtsfest ein. Heute steht das Christkind fast schon vor der Tür, an welche die prominenten Gäste Collien Ulmen-Fernandes, Simone Sombecki und Nic Shanker klopfen. Björn Freitag stellt sich voll und ganz auf seine vegan und vegetarisch lebenden Gäste ein und kocht ein unkonventionelles Weihnachtsmenü mit Blick auf die neuesten "Veggie-Flexi Trends". Da helfen natürlich alle mit. In lockerer Runde, mit allerlei Anekdoten und weihnachtlichen Mitbringseln, wird es eine bunte Sendung. Yvonne und Dieter präsentieren kurz vor Heiligabend tolle analoge und digitale Lastminute-Tipps. Von außergewöhnlichen Verpackungsmethoden bis zu Geschenken, die mit dem Smartphone noch auf den aller letzten Drücker besorgt werden können, verhelfen die beiden den Zuschauern zu einem gelungenen Heiligen Abend.