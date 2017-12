Fertigprodukte in Restaurants

Servicezeit | 13.12.2017

Wenn man ins Restaurant geht, erwartet man frisches Essen. Doch was ist, wenn man 30 Euro für ein Essen bezahlt und Produkte aus der Packung bekommt? Wir haben Stichproben gemacht und festgestellt: Fertigprodukte sind in NRWs Restaurant leider gar nicht so selten. Autor: Birgit Bonk, Birgit Brückner