Fahrsicherheitstraining mit dem Wohnmobil

Servicezeit . . 07:32 Min. . Verfügbar bis 04.02.2022. WDR. Von Birgit Brückner.

Rüdiger und Petra Erbslöh wollen mit ihrem Wohnmobil „Olaf“ in den Schnee. Rund 2500 Euro haben sie dafür in zusätzliche Winterausrüstung investiert. Jetzt fehlt ihnen nur noch etwas Winterfahrpraxis. Um in extremen Verkehrssituationen einen kühlen Kopf zu bewahren und einen Unfall zu vermeiden, machen die beiden ein besonderes Fahrtraining.