Entspannungsgeräte - drei Produkte im Test

Servicezeit . . 05:52 Min. . UT . Verfügbar bis 29.01.2021. WDR. Von Alexandra Tiete .

Acht Stunden am Schreibtisch, dann noch mit dem Auto nach Hause. Und schon sind Hals, Schultern und Rücken ordentlich verspannt. Was tun, wenn Masseur oder Masseurin gerade nicht in der Nähe sind? Es gibt zahlreiche Geräte für die Rücken-Entspannung, mit Strom oder ohne. Doch welche Variante hilft?