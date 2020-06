Ein Akku für alles – ein überzeugendes System?

Von der Heckenschere über die Bohrmaschine bis zum Staubsauger alles mit dem gleichen System aufladen. Markenhersteller wie Bosch, aber auch Discounter Lidl bewerben ihr neues Akku-Modell. Praktisch für die Nutzer, aber auch für die Unternehmen, weil sie ihre Kunden so an ihr System binden. Was taugt das Konzept "Ein Akku für alles"?