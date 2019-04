Eierfärben im großen Stil

Servicezeit . . 04:34 Min. . WDR. Von Michael Bisping.

Wo kommen die vielen gefärbten Ostereier in Supermärkten und Bäckereien her? Zum Beispiel aus Breckerfeld bei Hagen. Hier steht eine der größten Ostereier-Färbereien in Deutschland. Wir haben einen Blick hinter die Kulissen geworfen.