Dienstleistungscheck in Fitnessstudios

Servicezeit | 10.01.2019 | 07:51 Min. | Verfügbar bis 10.01.2020 | WDR | Von Matthias Ebel

Gerade jetzt im Januar gucken viele an sich herrunter und denken: Die ganzen Süßigkeiten sind irgendwie hängen geblieben. Also, ab auf den Stepper. Wir sind in den drei größten Fitnessketten Deutschlands zum Probetraining gegangen und haben mit einem Experten Preise, Angebote, Atmosphäre gecheckt. Wo sich das Training lohnt? Hier die Antwort.