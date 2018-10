Das Beste im Westen - Daniel Aßmann präsentiert Rekordverdächtiges

08.10.2018 | 43:40 Min. | WDR

Das älteste Tier im Krefelder Zoo ist stolze 118 Jahre alt. Das einzige Hotel mit Himmelbetten unter freiem Himmel steht in Bad Laasphe, kleinste Hotel in Herdecke. Reporter Daniel Aßmann erkundet rekordverdächtige Besonderheiten in Nordrhein-Westfalen.