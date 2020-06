Corona und Dürre - wie kommen unsere Landwirte klar?

Servicezeit . . 04:53 Min. . Verfügbar bis 22.06.2021. WDR. Von Iris Rohmann.

Wie sind NRWs Landwirte durch die Corona-Krise gekommen? Und wie gehen sie mit den trockenen Sommern um? Wir fragen bei zwei Landwirten nach, die wir bereits vor drei Jahren besucht haben: Biolandwirt Lesker baut in Stadtlohn Gemüse an und Mathias Schulte Althoff hat in Haltern am See Milchkühe.