Corona - Häusliche Quarantäne

Servicezeit . . 05:20 Min. . Verfügbar bis 16.03.2021. WDR.

Immer mehr Menschen erkranken an Corona und müssen in häusliche Quarantäne. Die Verunsicherung ist groß. Doch was bedeutet häusliche Quarantäne überhaupt, was darf man und was nicht?