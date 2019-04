CO2-Ausgleich bei Flugreisen

Servicezeit . . 07:15 Min. . WDR. Von Alexandra Kaschek .

Wer fliegt, schadet dem Klima - das ist bekannt. Was viele Verbraucher aber nicht wissen: Die eigenen Flugemissionen kann man ausgleichen. Mit einer Spende in ein Umweltprojekt. Doch nur um die 0,1 Prozent der Flugemissionen werden so jedes Jahr kompensiert. Viel zu wenig.