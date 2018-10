Björn Freitags Heimathäppchen-Duell (Folge 3)

13.10.2018 | 29:19 Min. | UT | Verfügbar bis 13.10.2019 | WDR

Der Ruhrpott ruft zum dritten Finale von Björn Freitags Heimathäppchen-Duell! Heute stellt der einzigarte Landschaftspark Duisburg-Nord, der rund um ein stillgelegtes Hüttenwerk in Duisburg-Meiderich entstand, die atemberaubende Kulisse für den Wettkampf um das beste NRW-Heimathäppchen. Inmitten der drei in Reihe stehenden Hochöfen, den Bunkeranlagen, Schrägaufzügen und den Gießhallen trifft Björn Freitag auf Pascha Pourian, selbsternannter Eifelperser. In diesem Koch-Duell geht es – natürlich – um DEN Ruhrpott-Klassiker: Wurst.