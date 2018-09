Björn Freitags Heimathäppchen-Duell (Folge 1)

29.09.2018 | 29:19 Min. | UT | WDR

In diesem neuen Reportage-Format fordern junge wilde Köche den Platzhirschen und Spitzenkoch Björn Freitag heraus, im Duell gegen ihn ein typisch nordrhein-westfälisches Heimathäppchen zu kochen. Die drei Herausforderer treten an, um Björn die Krone in seinem "NRW-Wohnzimmer" streitig zu machen.