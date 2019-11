Björn Freitag kocht grenzenlos köstlich: Unterwegs in der deutsch-belgischen Grenzregion

Servicezeit . . 08:35 Min. . UT . Verfügbar bis 07.11.2020. WDR. Von Anja Tanas.

Björn Freitag kocht diesmal in Kronenburg, einem historischen Ort in der Eifel. Der Kreis Euskirchen trifft hier auf das deutschsprachige Ostbelgien. In Kronenburg betreibt Julia Brück das Café „Raum C“ und hat Björn sowie den belgischen Schinkenproduzenten Sascha Rohs zum Kochen eingeladen.