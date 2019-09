Björn Freitag kocht grenzenlos köstlich: Münsterland trifft Gelderland

Servicezeit . . 08:51 Min. . Verfügbar bis 19.09.2020. WDR. Von Anja Tanas .

Kreuz und quer unterwegs durch NRW – so kennt man Spitzenkoch Björn Freitag. In unserer neuen Reihe widmet er sich gezielt den Grenzregionen innerhalb unseres Bundeslandes und auch solchen, die NRW mit Niedersachsen, den Niederlanden usw. innehat. Hier will er ausloten, ob und in welcher Form sich die Esstraditionen trotz ähnlicher Grundlagen unterschiedlich entwickelt haben.