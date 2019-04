Bio nicht immer sinnvoll

Servicezeit . . 07:16 Min. . WDR. Von Sejla Didic-Pavlic.

Gesundheitsbewusste Verbraucher in NRW würden am liebsten zu 100 Prozent Bioprodukte einkaufen – aber wer kann sich das schon leisten? Im Alltag müssen Prioritäten her: Wo lohnt sich „bio total“ und wo ist der Unterschied zum konventionellen Produkt nicht so groß.