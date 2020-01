Betrugsmaschen bei der Heizöl-Lieferung

Servicezeit . . 04:14 Min. . UT . Verfügbar bis 20.01.2021. WDR. Von Jens Gerke.

In Deutschland werden rund 10 Millionen Wohnungen und Häuser mit einer Ölheizung betrieben. Wer da sparen will, muss den Preis beobachten und schlägt dann zu, wenn es günstig ist. Doch dabei sollte man so einiges beachten, damit aus dem Schnäppchen nicht ein teures Vergnügen wird.