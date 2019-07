Aufgepasst, der Profi kommt – Handwerk zwischen Hit und Horror! (Folge 7)

Servicezeit . . 29:25 Min. . UT . WDR.

Handwerk hat goldenen Boden – denn so mancher "Bauprofi" baut den "Folgeauftrag" gleich mit ein! Mit versteckter Kamera haben wir uns auf die Lauer gelegt um zu sehen, was Klempner, Fliesenleger, Maler und Co. so alles abliefern.