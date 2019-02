Ansteckungsgefahr im Supermarkt

Servicezeit | 05.02.2019 | 05:11 Min. | Verfügbar bis 05.02.2020 | WDR | Von Barbara Berner

Was sind in diesen Wochen nicht alles für Viren und Bakterien unterwegs, mit denen wir uns anstecken können. Ein Ort der Verbreitung ist der Supermarkt. Jeder packt das Obst an und vor allem die Einkaufswägen. Wir machen den Viren-Check im Supermarkt.