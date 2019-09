Altersarmut – ein Massenproblem

Ein ganzes Leben lang gearbeitet und trotzdem am Ende arm: Nirgendwo sonst in der Republik sind so viele Menschen von Altersarmut bedroht wie in NRW. Wie lebt es sich im Alter, wenn das Leben nichts kosten darf? Wie kommt man über die Runden, wenn vom Staat keine Hilfe zu erwarten ist?