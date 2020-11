Ärger mit der Corona-Soforthilfe

Servicezeit . . 06:13 Min. . Verfügbar bis 04.11.2021. WDR. Von Michael Bisping.

9000 Euro Soforthilfe für Soloselbständige, die durch Corona in Not geraten sind. Hörte sich gut an, viele beantragten das Geld und bekamen es auch sofort überwiesen. Doch für viele kam danach die die große Enttäuschung. Und unser Zuschauer bekam sogar Post von der Staatsanwaltschaft.