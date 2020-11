Action-Cams im Praxis-Check

Servicezeit . . 03:29 Min. . UT . Verfügbar bis 24.11.2021. WDR. Von Steffen Berner.

Was können die neuesten Action-Cams, die in diesem Jahr sicher unter dem einen oder anderen Weihnachtsbaum liegen dürften? Einige können die Action sogar in 360-Grad-Videos einfangen. WDR-Technikexperte Dennis Horn hat die Kameras einem echten Härtetest unterzogen. Von mies bis hollywoodreif war alles dabei.