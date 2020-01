Abhängig vom Smartphone

Servicezeit . . 05:27 Min. . Verfügbar bis 08.01.2021. WDR. Von Sigrid Lauff .

Laut einer Studie schauen wir im Schnitt 88-mal am Tag aufs Handy. Wir streamen, kommunizieren und informieren uns, was das Zeug hält - jeden Tag mehrere Stunden lang. Doch warum fällt es uns so schwer, das Smartphone einfach mal beiseite zu legen?