Servicezeit: Das Beste im Westen

11.01.2019 | 29:20 Min. | UT | Verfügbar bis 11.01.2020 | WDR

Daniel Aßmann zeigt Rekordverdächtiges aus Nordrhein-Westfalen. Das Größte, das Stärkste, das Tierischste, das Leckerste oder kurz: "Das Beste im Westen". Ein prämiertes Burgerlokal ist der Startpunkt seiner Tour durch Nordrhein-Westfalen. Dafür ist er nach Iserlohn gefahren. Warum gerade dieses Burgerlokal so beliebt ist, will Daniel Aßmann herausfinden. Anschließend reist er weiter nach Krefeld zu den besten Cheerleaderinnen Deutschlands. Von da geht's für ihn weiter zur größten privaten Gemäldesammlung in Nordrhein-Westfalen und einem echten Rembrandt auf Burg Anholt in Isselburg nahe der niederländischen Grenze.