2 für 300 - Lisa und Davide in Den Haag

Servicezeit. . 29:21 Min. . UT . Verfügbar bis 10.09.2022. WDR.

Den Haag ist mit 538.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt der Niederlande. Hier sitzt nicht nur die niederländische Regierung, sondern hier residiert auch die königliche Familie und der Internationale Gerichtshof der Vereinten Nationen. Was aber hat die Stadt touristisch zu bieten? In der neuen Folge "2 für 300 – Den Haag" wollen Lisa Kestel und Davide Castellana das an zwei Tagen herausfinden.