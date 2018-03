2 für 300 - Die besten Frühlingsziele

16.03.2018 | 29:30 Min. | UT | WDR

Tamina Kallert und ihr Kameramann Uwe Irnsinger haben die besten Tipps für drei tolle Frühlingstrips gesammelt: Dublin, Rom und München stehen ganz oben auf der Empfehlungsliste für zwei unvergessliche Tage in europäischen Traumstädten. Und jede der Destinationen hat ihren ganz eigenen Reiz: Ein Spaziergang über den Mercato Testaccio, einen überdachten Markt im alten Arbeiterviertel, auf dem die Römer fast noch unter sich sind, großartige Kunst mit Panoramablick im "Heaven 7" in München und stimmungsvolle Pubs in Dublin.

