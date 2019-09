116 117 – der Ärztliche Notfalldienst

Servicezeit . . 05:07 Min. . UT . Verfügbar bis 30.09.2020. WDR. Von Hanna Beckmann.

Den Notruf 112 kennen alle. Aber wie sieht mit der 116 117 aus? Der Ärztliche Bereitschaftsdienst ist immer dann zuständig, wenn die Arztpraxen geschlossen sind, also am Abend und am Wochenende. Wir haben Doc Esser bei einem Einsatz in einer Bereitschaftspraxis begleitet.