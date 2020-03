Live im Rockpalast: Suzan Köcher's Suprafon und The Universe By Ear beim Crossroads-Festival 2020

Am letzten Abend des Crossroads-Festivals zeigen wir Euch erst The Universe By Ear - ein Trio aus Basel, dass die Offensive wählt: Sixties-Psychedelik, Stoner- und Garagen-Rock treffen virtuos zusammen. Außerdem stellen wir Euch Suzan Köcher's Suprafon vor: der psychedelische Folk-Rock der Band aus Solingen gerät nie effektheischend, ihre durchaus teils spröden, teils zutraulichen Songs, haben Tiefe und wirken entsprechend: nachhaltig.