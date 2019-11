Live im Rockpalast: Kenny Wayne Shepherd, Kris Barras und Eamonn McCormack aus dem Forum in Leverkusen

Im Rahmen der 40. Leverkusener Jazztage findet am 7. November die Blues Night statt: Der Name Kenny Wayne Shepherd war jahrelang synonym mit "junger Blues Rock-Gitarrist". Inzwischen blickt das ehemalige Wunderkind auf eine beeindruckende Karriere zurück. Der Brite Kris Barras ist mit seinem Mix aus erdigem Rock, Blues und Country sehr erfolgreich. Und der Sänger und Gitarrist Eamonn McCormack aus Dublin sieht sich in einer Tradition mit irischen Rockgrößen wie Rory Gallagher oder Thin Lizzy.