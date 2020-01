ZZ Top - That Little Ol' Band From Texas

Der Dokumentarfilm "ZZ Top: That Little Ol' Band From Texas" erzählt die Geschichte der legendären Musiker Billy Gibbons, Dusty Hill und Frank Beard und wie sie mit ihrer Band ZZ Top Bluesrock weltweit salonfähig machten. Der kanadische Regisseur Sam Dunn ist der Kopf hinter der wundervollen Dokureihe "Metal: A Headbanger's Journey" und zeichnet unter anderem für einige Folgen von "HipHop Evolution" verantwortlich. Nun hat er sich den wohl bekanntesten Bartträgern der Rockgeschichte gewidmet. Sein Film "ZZ Top: That Little Ol' Band From Texas" erzählt, wie aus drei schrulligen Teenie-Bluesfans eine der größten und beliebtesten Bands der Welt wurde.