Woodstock - Wie der Mythos entstand

Mit etwa 450.000 Besuchern war Woodstock das größte Treffen der amerikanischen Gegenkultur und gleichzeitig der Höhepunkt der Hippie-Bewegung der 60er Jahre. Aus den Erzählungen von Zeitzeugen - darunter die drei noch lebenden Organisatoren des Festivals - wird in der 90-minütigen Dokumentation von Stefan Morawietz deutlich, was an diesem Festival so besonders war und warum es zu einem Mythos wurde. Arnold Skolnick, der Designer des berühmten Woodstock-Posters, und Sam Yasgur, der Sohn von Max Yasgur, auf dessen Land das Festival stattfand, äußern sich das erste Mal vor einer Kamera.