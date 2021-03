Soundgarden - Oster-Rocknacht 1990

Rockpalast. . 40:19 Min. . Verfügbar bis 21.03.2021. WDR.

1988 erscheint das Soundgarden-Debüt "Ultramega OK" und die Band sorgt mit ihrem lauten Fuzz-Sound irgendwo zwischen Punk und Metal im Underground ihrer Heimatstadt Seattle für Furore. Die Schublade "Grunge" ist zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht erfunden. Chris Cornell punktet bei Fans und Kritikern nicht nur durch außergewöhnlich viele Stimmregister, sondern auch durch sein charismatisches Äußeres. Mit dem Album "Louder Than Love", ihrem ersten auf einem Majorlabel, lassen Soundgarden ihre Punk-Wurzeln und viele Fans der ersten Stunde hinter sich und bewegen sich mehr in Richtung Metal. Kurz vor ihrem Riesenerfolg, dem 91er-Album "Badmotorfinger", performen Soundgarden in der Düsseldorfer Philipshalle für den Rockpalast. Vielleicht die Geburtsstunde der Grunge-Welle in Deutschland?