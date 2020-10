Sonic Youth - Philipshalle, Düsseldorf 1996

Rockpalast. . 01:15:04 Std. . Verfügbar bis 03.10.2021. WDR.

Sonic Youth am 07. April 1996 live bei der Oster-Rocknacht in der Philipshalle Düsseldorf. Gegründet 1981 in New York, standen Sonic Youth 30 Jahre lang für Alternative-Rock der Extraklasse: aufregend, unvorhersehbar und ständig bereit zur Improvisation. Das als Traumpaar geglaubte Frontduo der Band Kim Gordon und Thurston Moore gab 2011 seine Trennung bekannt – seitdem ist auch Sonic Youth Geschichte.