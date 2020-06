Rory Gallagher - 1. Rocknacht: die ersten drei Songs - Essen, Grugahalle 1977

Bei der ersten Rocknacht, die in der Nacht vom 23. auf den 24. Juli 1977 in der Essener Grugahalle stattfand, zeigte Rory Gallagher, was er am besten konnte: Straight nach vorne gespielten, vom Blues beeinflussten Rock'n'Roll. Die ersten drei Songs seines Konzertes wurden nur im Radio ausgestrahlt. Wir haben unser Material von damals bestmöglich rekonstruiert und die ersten drei Songs jetzt erstmals in Bild und Ton für Euch!