Rockpalast: ZZ Top - Grugahalle, Essen

18.12.2017 | 01:31:32 Min. | Verfügbar bis 18.03.2018 | WDR

Am 19. und 20. März 1980 fand die 6. Rocknacht in der Grugahalle Essen statt. Dabei waren auch ZZ Top. Nach ihrer Gründung war die Band sieben Jahre ununterbrochen in den USA auf Tour. Nach drei Jahren Pause hätten Frontmann Billy Gibbons und Bassist Billy Etheridge nie damit gerechnet, jemals den Sprung über den großen Teich zu schaffen.