Imagine - John Lennon

Rockpalast. . 01:07:51 Std. . Verfügbar bis 05.07.2021. WDR.

Der Film Imagine von 1972 ist eine filmische Collage, produziert und inszeniert von John Lennon und Yoko Ono. Mit zahlreichen Gaststars, darunter George Harrison, Fred Astaire, Andy Warhol, Dick Cavett oder Jack Palance schaffen sie eine Welt der Imagination, die so reich und bewegend ist wie die Musik, die sie begleitet.

Der Musikfilm bietet für jeden Song eine andere visuelle Umsetzung an. Er begleitet John und Yoko während der Aufnahmesessions für das Album in Großbritannien und New York, wo sie Imagine gemeinsam mit Phil Spector produzierten 2018 wurde Imagine aufwändig Bild für Bild restauriert. Die Tonbearbeitung übernahm der dreifach mit dem GRAMMY® Award ausgezeichnete Toningenieur Paul Hicks. "Die Leute, die alle an Imagine arbeiteten, waren Friedensleute, und es war so aufschlussreich und aufregend, auf dem ganzen Weg zu ihnen zu gehören. Denken Sie daran, dass jeder von uns die Macht hat, die Welt zu verändern“. Yoko Ono