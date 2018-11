Gisbert zu Knyphausen - Interview

Rockpalast | 26.11.2018 | WDR

Gisbert zu Knyphausen zeigt reifes, ergreifendes Songwriting, das man in dieser Qualität nur selten hört. In einer klaren, simplen Sprache besingt er angenehm unprätentiös die Irr- und Wirrnisse des Lebens. Bittersüße Geschichten bilden das kolossal verwirrende Spektakel namens Leben ab – in Worten und Sprachbildern, auf die man selbst gern gekommen wäre.