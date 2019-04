Eat That Question - Frank Zappa In His Own Words

Rockpalast. . 01:29:21 Std. . WDR.

Eat That Question-Frank Zappa in His Own Words ist eine temporeiche Hommage, erzählt anhand von Archivmaterial aus 30 Jahren Zappa. Das Bildmaterial mit Zappas Auftritten, lange in den Sender-Archiven in Vergessenheit geraten und von Thorsten Schütte in jahrelanger Beschäftigung wieder hervorgeholt, verweist auf die großen Stationen einer einzigartigen Karriere. Das Ergebnis ist ein vielschichtiges Portrait eines der wahrscheinlich ungewöhnlichsten Komponisten des 20. Jahrhunderts.