Quizz dich auf 1. Folge 2. . 42:06 Min. . UT . Verfügbar bis 20.03.2021. WDR.

In der neuen Show "Quizz dich auf 1" stellt Guido Cantz Kandidatinnen und Kandidaten aus ganz Nordrhein-Westfalen auf den Prüfstand. Abgefragt werden die spannendsten, witzigsten und kuriosesten Themen, die die Menschen im Westen bewegen. Wer in dieser Show vorne liegt, erkennt man sofort: Denn die Kandidaten stehen hinter großen Zahlen – von 5 bis 1. Wer quizzt sich am schnellsten "auf 1"?