Zu gut für den Müll? Wie wir Essen retten können

Quarks . . 44:28 Min. . UT . DGS . Verfügbar bis 22.10.2024. WDR.

Niemand wirft gerne Essen weg, und doch passiert es: Zuhause, im Supermarkt und bei den Herstellern. 18 Millionen Tonnen Lebensmittel landen jedes Jahr in Deutschland in der Tonne. Quarks begibt sich auf die Suche und fragt, warum so viele gute Lebensmittel in den Containern der Supermärkte enden.

