Schildkröten-Tourismus in Trinidad

Quarks | 06.03.2018 | 04:26 Min. | Verfügbar bis 05.04.2018 | WDR

Lederschildkröten sind die größten lebenden Schildkröten. In der Karibik galten sie lange als Delikatesse. Obwohl der Verzehr inzwischen verboten ist, ist ihr Bestand noch bedroht. In Trinidad hat der Tierschützer Len Peters begonnen, für die Tiere zu werben, bei den Bewohnern, in Schulen und vor Touristen. Der Bestand hat sich dort in zwanzig Jahren mehr als verzehnfacht.