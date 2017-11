Rückkehr der Bettwanzen

Quarks | 28.11.2017 | 04:23 Min. | WDR

Eigentlich gehörten Bettwanzen in den westlichen Industrieländern der Vergangenheit an. Doch nach und nach kehren die Blutsauger in unsere Betten zurück. Globalisierung und Fernreisen machen es möglich. Autor/-in: Hilmar Liebsch