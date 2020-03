Quarks extra: Wie gefährlich ist Corona wirklich?

Quarks . . 17:42 Min. . Verfügbar bis 03.03.2021. WDR.

Das Coronavirus breitet sich immer weiter in Deutschland und in NRW aus. Täglich sorgt es für neue Schlagzeilen. Quarks berichtet, was Forscher über den neuen Erreger wissen. Wie ansteckend ist er im Vergleich zu anderen Viren, die wir kennen? Was hat es mit der Sterblichkeitsrate auf sich? Und für wen macht ein Test auf Corona eigentlich Sinn? Ralph Caspers erklärt die Hintergründe hinter der aktuellen Nachrichtenlage.

Download Video: Quarks extra: Wie gefährlich ist Corona wirklich? .