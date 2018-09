Plastik überall: Wie stoppen wir das Müllproblem?

18.09.2018 | 44:27 Min. | DGS | UT | WDR

Plastikmüll verschandelt Strände und Landschaften und in den Meeren treiben riesige Müllstrudel. Einmal in der Umwelt gelandet, bleibt Plastik dort für Jahrhunderte und ist eine Gefahr für Vögel, Fische oder Meeressäuger, die den Kunststoffmüll fressen oder sich darin verfangen. Auch in Deutschland ist der Plastikverbrauch immer weiter gestiegen. Verpackungen machen den Großteil aus und trotz aufwändiger Mülltrennung in den Haushalten ist das Recycling immer noch mangelhaft. Quarks zeigt warum die Müllberge aus Plastik immer weiter wachsen und was wir dagegen tun können.

Download Video: Plastik überall: Wie stoppen wir das Müllproblem?.