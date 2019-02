Organspende – was hilft bei der Entscheidung?

19.02.2019 | 44:27 Min. | WDR

Was passiert, wenn ich mit einem Organspendeausweis in der Tasche herumlaufe? Werde ich dann schneller für tot erklärt, um an meine Organe zu kommen? Und kann ich mir wünschen, dass bestimmte Personen meine Organe bekommen, zum Beispiel Kinder? Die wichtigsten Antworten bei Quarks.

Download Video: Organspende – was hilft bei der Entscheidung?.