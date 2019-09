Hoffnung für den Lachs

Quarks. Von Eva Schultes.

Früher wurden Lachse zu hunderttausenden aus dem Rhein gefischt. Doch wegen Überfischung und Wasserverschmutzung starben die Rheinlachse in den 1950er Jahren aus. 1998 startete in NRW ein aufwendiges Wiederansiedlungsprogramm. Doch jedes Jahr musste der Bestand mit einer Million neuer junger Lachse aufgefüllt werden. Jetzt endlich gibt es erste Hoffnung, dass die erste Population wieder ohne menschliche Unterstützung überleben kann – in einem kleinen Fluss in Nordrhein-Westfalen.