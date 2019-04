Geniale Bäckertricks aus NRW

Was passiert in einem Pumpernickel, während er 16 Stunden lang vor sich hin köchelt? Warum hat das „Oberländer“-Brot so eine besondere Kruste? Tatsächlich stecken hinter regionalen Brotspezialitäten komplizierte chemische Tricks – auf ganz natürliche Weise. Quarks stellt die originellsten Brote vor und zeigt, wie die alten Bäcker auf diese Ideen gekommen sind.