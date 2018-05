Erziehung 2.0 – Wie Eltern alles richtig machen

08.05.2018 | 44:07 Min. | WDR

Eltern wollen das Beste für ihr Kind. Doch noch nie war ihre Verunsicherung in Erziehungsfragen so groß wie heute. Und noch nie standen Eltern so in der Kritik: Von Tyrannenkindern, Tiger-Müttern und Helikopter-Eltern ist die Rede. Die meisten Kinder hingegen bewerten die Erziehung ihrer Eltern positiv. Was ist gute Erziehung heute? Und worauf kommt es wirklich an?

